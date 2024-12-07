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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Дзюба вплотную приблизился к рекорду Кержакова

07 Декабря 2024 • 17:38 Комментировать
Зенит
2:2
Акрон
1 1.23 X 7.00 2 12.50
2-й тайм

В субботу вечером в Санкт-Петербурге «Зенит» и «Акрон» проводят матч в рамках восемнадцатого тура чемпионата России. По ходу первого тайма нападающий тольяттинской команды Артём Дзюба смог забить гол. Опытный футболист точно пробил головой после подачи с левого фланга.

Как следствие, Дзюба вплотную приблизился к рекорду Александра Кержакова. Именно Кержаков сейчас является лучшим бомбардиром в истории российского футбола с 233 голами. На счету Дзюбы 232 гола.

Следить за матчем Премьер-лиги между «Зенитом» и «Акроном» можно в текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult.

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Зенит Александр Кержаков Артём Дзюба Акрон ещё теги

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