Дзюба вплотную приблизился к рекорду Кержакова

В субботу вечером в Санкт-Петербурге «Зенит» и «Акрон» проводят матч в рамках восемнадцатого тура чемпионата России. По ходу первого тайма нападающий тольяттинской команды Артём Дзюба смог забить гол. Опытный футболист точно пробил головой после подачи с левого фланга.

Как следствие, Дзюба вплотную приблизился к рекорду Александра Кержакова. Именно Кержаков сейчас является лучшим бомбардиром в истории российского футбола с 233 голами. На счету Дзюбы 232 гола.

Следить за матчем Премьер-лиги между «Зенитом» и «Акроном» можно в текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult.