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Червиченко: «Не уверен, что зимой «Спартак» будет играть так же; Угальде не стоит больше 10 миллионов» эксклюзив

07 Декабря 2024 • 17:37 Комментировать
Спартак Москва
3:0
Пари НН

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал крупную победу «красно-белых» над «Пари НН» (3:0)

- «Спартак» - «красно-белая» машина?

- Господи, что началось-то? Что же вас так из крайности в крайность бросает? Когда «красно-белые» три матча проигрывают, они сразу инвалиды у вас. Да? Мол, всех выгнать. И так далее!

- Сейчас шесть побед подряд - сразу звезды! Едем забирать Кубок лиги чемпионов? Ну, слушайте, почему же вы все такие нетерпеливые?

- Но 6 побед подряд   - это уже серьезно.

- Отличная серия, да. Станкович наладил игру. Но было бы странно, если бы «Спартак», набрав такой ход, дома не обыграл бы «Пари НН». Ничего сверхъестественного не случилось. Все равно надо дождаться других результатов в туре. И после этого уже делать какие-то выводы.

- Но третье место от «Спартака» уже не уйдет.

- А если «Локо» победит в Краснодаре, то будет уступать «красно-белым» только по дополнительным показателям. Не забывайте, что в первом круге у команды Станковича были разные отрезки. А кто сказал, что после паузы «Спартак» продолжит играть так же, как сейчас?

- Поэтому я был бы осторожен в оценках. Не надо перехваливать «Спартак». Наоборот, нужно как-то поддергивать москвичей и заставлять их не сбавлять обороты. Иначе они станут вальяжными ребятами.

- Вы требовательный.

- Сейчас все отлично. Признаю. Но я не уверен, что мы увидим такой же «Спартак» весной.

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- Вас удивил прогресс Маркиньоса?

- Меня больше удивил даже не он, а игроки «Пари НН». Не понимаю, как три человека могут расступаться перед невысоким Маркиньосом. Здоровые защитники многое позволили хавбеку «красно-белых». Слишком многое.

- Нет опасений, что зимой Угальде продадут в европейский клуб?

- Не знаю… Сегодня он отлично подобедал. Но, я вас уверяю, «Спартак» не отобьет тех денег, которые на него потратил.

- Вот как?

- Никуда его продать нереально, чтобы вернуть потраченные на него деньги. Если только он 30 мячей забьет.

- А если 20-25?

- Больше 10 миллионов в Европе за него не заплатят. Никто!

- Кто станет новым спортивным директором «Спартака»? Иностранец или россиянин?

- Понятия не имею. Все спрашивают, кто будет спортдиром. Но в «Зените» нет такой должности. Питерцам это хоть как-то мешает? Спортивный директор - обязательный атрибут  что ли? Представляете себе функционал спортдира?

- Прежде всего, селекция, трансферы.

- Не совсем! Не только это. Спортивный директор отвечает за спортивную составляющую, вообще за всю команду. Понимаете? Вот это настоящий спортдир. А у нас приглашают специалистов, которые якобы разбираются только в селекции. Как правило, приходят проходимцы, наживающиеся на трансферах. А остальные дела им по боку!

Александр Сычёв

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Евро-Футбол.Ру,
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