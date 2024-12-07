«Зенит» установил любопытный клубный антирекорд в чемпионате России

Петербургский «Зенит» вечером субботы умудрился пропустить дома от «Акрона» уже два гола в первом тайме. К перерыву на табло матча «Зенит» - «Акрон» счёт 1:2.

Интересным фактом в связи с этим делится «Цифроскоп». Так, петербургский клуб впервые в чемпионатах России пропустил больше гола в первых таймах в двух домашних матчах подряд. Ранее он также пропустил больше гола за первый тайм от «Крыльев Советов», матч также состоялся в Питере неделю назад (2:3).

Что любопытно, обе команды, с которыми «Зенит» играет на отрезке – из Самарской области.

Текстовая трансляция матча – на нашем портале. Впереди второй тайм.