Ермакович: «В первом тайме играли много без мяча и потратили очень много сил»

Тренер «Пари НН» Александр Ермакович дал для «Матч ТВ» комментарий после игры со «Спартаком».

- Что произошло в начале второго тайма?

- Что произошло? Пропустили три быстрых мяча. Наверное, это следствие того, что в первом тайме играли много без мяча и потратили очень много сил. Естественно, всю игру очень тяжело обороняться. Где-то было нужно моментами контролировать больше мяч. Наверное, было бы больше силенок. А так, пропустили гол, потеря концентрации, два-три и всё. Потеря концентрации, на мой взгляд, следствие усталости игроков.

- Мы предполагали то, что могло повлиять то, что команда чуть смелее заиграла в начале второго тайма, начала прессинговать. Как-то это сказалось?

- Я бы не то, чтобы так сказал. Но, наверное, все равно в большей степени мы начинали уставать. Особенно с левого фланга «Спартака» раз не успевали, второй раз. Здесь зоны появлялись, дырки появлялись, и нас наказывали. Я думаю, все рано это не следствие того, что мы высоко прессинговали, а здесь уже не успевали.

- Как оцените этот довольно внушительный отрезок, который был у вашего штаба. Есть одна победа, несколько ничейных результатов. Но вот закончили плохо перед паузой.

- Всегда неприятно заканчивать эту часть сезона с таких поражений. Но мы понимаем, что все игры тяжелые, что вся борьба впереди. Нужно на сборах улучшать свою игру, где-то за счет каких-то трансферов, наверное. Должны обязательно бороться за очки и брать очки. Вся борьба впереди.

- Вы уже заговорили о трансферах. Какой вы видите грядущую трансформацию «Пари НН»? Что это должна быть за команда - больше контролирующая мяч или атакующая?

- Эта команда в первую очередь должна быть конкурентоспособной. Но приятно, когда мы находимся и боремся. Нас «называют «командой-лифтом». Надо быть более в середине таблицы и показывать хорошую игру.