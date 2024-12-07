«Есть Дуарте»: Станкович объяснил отсутствие Литвинова в составе

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович поделился комментарием об отсутствии в стартовом составе в последних матчах защитника Руслана Литвинова.

— Это проблема для вас?

— Есть Дуарте. И точка, — цитирует Станковича «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне 23-летний Литвинов принял участие в 19 матчах во всех турнирах и не отметился голевыми действиями.

По итогам 18 сыгранных матчей «Спартак» находится на третьей позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги, сумев набрать 37 очков. Отставание от лидера составляет два балла, но у «Зенита» есть игра в запасе.

Следующий официальный матч «Спартак» проведет в марте 2025 года.