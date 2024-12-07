Губерниев обошёл Генича и Нагучева в борьбе за награду

В субботу проходит церемония вручения премии «Голос спорта». Дмитрий Губерниев был признан лучшим спортивным комментатором по версии спортивных СМИ. Премию вручает Российская ассоциация спортивных комментаторов при поддержке «Матч ТВ» и Sportbox.

«Коллегам огромное спасибо за признание!» - написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Стоит отметить, что в борьбе за награду Дмитрий Губерниев обошёл таких комментаторов, как Константин Генич и Роман Нагучев.

Как известно, Губерниев регулярно делится своим мнением о событиях в мире футбола. Недавно, например, комментатор заявил, что не верит в «проклятье Дзюбы» в «Локомотиве».