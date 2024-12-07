Никита Чернов простыми словами объяснил успехи «Спартака»

Защитник московского «Спартака» Никита Чернов объяснил секрет последних успехов «красно-белых» в рамках чемпионата России.

«Разговоры про чемпионство? Ничего такого нет. Всё спокойно. Полагаю, у нас всё получается, потому что мы про это не говорим. Если бы все говорили про это, то всё бы было иначе», - сказал Чернов для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что в субботу «Спартак» обыграл «Пари НН» дома (3:0). Эта победа в чемпионате России стала для «красно-белых» шестой подряд. Благодаря викториям москвичи находятся до момента окончания матча «Зенит» - «Акрон» всего лишь в двух баллах от первого места.