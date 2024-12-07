Дзюба не стал праздновать гол «Зениту», но его все равно освистали

В субботу вечером в рамках восемнадцатого тура Российской премьер-лиги играют «Зенит» и «Акрон». В первом тайме гости из Тольятти дважды выходили вперёд на «Газпром Арене». Автором второго гола в составе «Акрона» стал нападающий Артём Дзюба, который ранее выступал за «сине-бело-голубых».

Стоит отметить, что Дзюба не стал праздновать гол «Зениту». При этом фанаты питерского клуба все равно освистали 36-летнего форварда.

Следить за дальнейшим развитием событий в матче между «Зенитом» и «Акроном» во всех подробностях можно в текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult.