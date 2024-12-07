Андрей Мостовой забил шесть голов в сезоне за «Зенит», четыре из них – «Акрону»

«Гроза «Акрона» - так можно назвать в текущем сезоне игрока атаки «Зенита» Андрея Мостового. В текущем сезоне игрок сборной России забил пока что шесть голов, четыре из них он оформил в ворота тольяттинского «Акрона».

Один гол тольяттинцам Андрей забил в матче Кубка России 5 октября (5:1), второй и третий 18 октября уже в Самаре в рамках матча Премьер-лиги (5:1). А в субботу, 7 декабря Мостовой поразил ворота «Акрона» в первом тайме проходящего в Санкт-Петербурге в рамках 18 тура РПЛ матча.

Напомним, что перед перерывом форвард «Акрона» Артём Дзюба вывел свой клуб вперёд – 2:1. Текстовая трансляция – у нас на портале.