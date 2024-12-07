Станкович: «Угальде и Барко — ребята с большим талантом»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович поделился комментарием о сумасшедшей форме Эсекьеля Барко и Манфреда Угальде.

7 декабря «Спартак» разгромил дома «Пари НН» со счетом 3:0. Угальде и Барко забили по одному мячу, также отметился Тео Бонгонда.

«Это их заслуга и желание работать. Я говорил это 1000 раз. Надо было где‑то поддержать, но не более того. Это ребята с большим талантом, как и остальные», — цитирует Станковича «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне чемпионата России 22-летний Угальде забил 15 голов и сделал 3 результативные передачи в 18 встречах.

На счету 25-летнего Барко 8 забитых мячей и 6 ассистов в 17 играх Российской премьер-лиги.