Дзюба забил «Зениту», «Акрон» снова ведёт

«Зенит» играет против «Акрона» в матче 18-го тура Премьер-лиги. В конце первого тайма чемпионы страны повторно пропустили мяч после атаки соперника, и счёт стал 1:2.

На 40-й минуте крутая подача Роберто Фернандеса с левого края в центр штрафной, Артём Дзюба выиграл верх у Родригао, отправив мяч в левый от себя угол в противоход голкиперу. Добавим, что автор гола не праздновал результативный удар в ворота бывшей команды.

«Зенит» остается на первом месте, соперник - закрепился на девятом. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.