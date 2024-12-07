Бушманов: «Это лучший «Спартак» за последнее время»

Российский тренер Евгений Бушманов поделился комментарием о разгромной победе «Спартака» над «Пари НН». Игра 18-го тура чемпионата России завершилась с крупным счетом 3:0.

«Абсолютно заслуженная победа «Спартака» над «Пари НН». Очередной хороший матч команды. По игре это лучший «Спартак» за последнее время», — приводит слова Бушманова портал «Чемпионат».

Победа над «Пари НН» позволила «Спартаку» закрепиться на третьей позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 37 очков.

Стоит сказать, что в прошлом сезоне «красно-белые» ушли на зимний перерыв лишь на пятом месте.