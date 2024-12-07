Станкович: «Поговорил в раздевалке с игроками как старший товарищ и брат»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Уралом».

- Что было в раздевалке, что были за разговоры?

- Ребята сегодня провели невероятную работу. Мы пообщались в раздевалке, поздравили друг друга, пожелали хорошего отпуска, который нас ждет. Но если мы хотим добиться чего-то большого, то должны вернуться после отпуска.

- Что произошло в перерыве? Маркиньос намекает, что там был особенный разговор. Как раз таки через левый фланг Маркиньоса и была принесена победа.

- То, что было в раздевалке, там и останется. Но в целом у нас с ребятами очень хорошее взаимопонимание. Я поговорил с ними как старший товарищ и брат, потому что было определенные моменты изменить. Мы за последний период потратили очень много сил и энергии. Вообще в этот период в 45 дней. Поэтому во втором тайме надо было добавить. Первый тайм мы не могли забить гол. Во втором тайме это случилось. Еще раз говорю - я поговорил с ними как старший брат, как человек, который пожил и знает чуть больше. В таком ключе. Ребята переключились, смогли всё изменить, и во втором тайме все пошло намного лучше.

- Что произошло в этом отрезке с Угальде? Потому что он стал первым в истории чемпионатов футболистом, который забил 9 мячей за 4 матча. Можно это назвать выдающейся формой и куражом, или что-то изменилось в подготовке?

- По Манфреду Угальде я часто получаю именно такие вопросы. Это очень хороший футболист, с ним нужно было просто поработать спокойно, собраться и настроиться. Именно это и произошло. Сегодня мы пожинаем плоды его работы, это его заслуга, заслуга партнеров по команде. Ребята лучше понимают друг друга, поэтому здесь ему не нужно ни в коем случае останавливаться. Он только в начале своей, надеюсь, блестящей карьеры. Ему ни в коем случае не нужно сейчас останавливаться, это мое такое пожелание как от старшего товарища.

- Если бы была возможность еще на 2-3 тура продлить эту часть чемпионата, вы бы согласились на это?

- Я согласен с вами, думаю, что два матча уж точно мы бы смогли провести на таком уровне интенсивности, возможно, три, но два - точно. Потом в любом случае нам была бы нужна пауза, как и всем.

- Как вы будете отдыхать? С кем хотите увидеться? Ваш отпуск мечты?

- С семьей, естественно. Поеду домой, увижусь со своими родными, отдохну как следует и наберусь энергии, чтобы ударно поработать.

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