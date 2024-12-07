Гладилин: Сейчас «Спартак» лучше «Зенита»

Известный в прошлом футболист Валерий Гладилин оценил уровень «Спартака» на сегодняшний день. Как известно, «красно-белые» выиграли шесть последних матчей Российской премьер-лиги, причём четыре из них – с крупным счётом.

По мнению Гладилина, на текущий момент «Спартак» по силе превосходит «Зенит» и остальные команды РПЛ.

«Прямо сейчас «Спартак» является сильнейшей командой России, об этом говорит их игра и результаты. Это заслуга Станковича, он определился с основным составом, ребята сыгрались и начали понимать друг друга», - цитирует Гладилина «РБ Спорт».

Напомним, что «Спартак» повторил рекорд чемпионата России, отпраздновав четыре крупные победы кряду.

На текущий момент «Спартак» располагается на третьей позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги.