Пруцев провёл сотый матч за «Спартак»

Игра 18-го тура чемпионата России против «Пари НН» стала сотой для полузащитника Данила Пруцева в футболке московского «Спартака». Сразу же после юбилейного матча клуб вручил 24-летнему хавбеку памятную футболку. Об этом «красно-белые» сообщили в своем телеграм-канале.

Матч завершился крупной победой «Спартака» над «Пари НН» со счетом 3:0. Пруцев не попал в стартовый состав команды, но отыграл последние 15 минут, заменив Кристофера Мартинса.

Напомним, Пруцев выступает за «Спартак» с января 2022 года. Действующий трудовой договор игрока с клубом рассчитан до конца сезона-2025/26.