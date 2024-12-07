Гладилин прокомментировал крупную победу «Спартака»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин высказался о победе команды над «Пари НН» со счётом 3:0. По словам экс-игрока, результат поединка является закономерным.

«Команда одержала заслуженную победу, футболисты «Спартака» были сильнее. Для «Пари НН» ничья стала бы идеальным результатом, если исходить из игры в первом тайме. Они старались сдерживать футболистов «Спартака», но во втором тайме этого сделать не получилось», - цитирует Гладилина «РБ Спорт».

По словам Гладилина, ключевым моментом оказался гол Тео Бонгонды, после которого «Пари НН» пришлось раскрываться. Гладилин отметил, что «Спартак» мог забить даже больше голов, чем получилось в итоге.

«Спартак» ушёл на зимнее межсезонье на третьей позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Следующий матч команды Деяна Станковича в чемпионате запланирован на начало весны.