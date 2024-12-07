«Акрон» открыл счёт на 10-й минуте матча с «Зенитом»

«Зенит» завершает 2024 год домашним матчем с «Акроном». Уже на 10-й минуте поединке команда Сергея Семака пропустила мяч в свои ворота.

Кирилл Данилин с левого края выполнил подачу на дальнюю штангу, и вынес с трудом мяч в сторону защитник питерцев, в итоге мяч прилетел на Стефана Лончара, и тот мощнейшим выстрелом в правый угол прошил голкипера «Зенита». Счёт стал 0:1.

В онлайн-таблице «Зенит» остается лидером, а вот соперник закрепился на девятой позиции. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.