Угальде — первый игрок РПЛ, забивший 9 голов в 4 играх

В 18-м туре чемпионата России «Спартак» разгромил на своём поле «Пари НН». Встреча между командами завершилась со счетом 3:0.

Автором одного из забитых мячей стал 22-летний нападающий Манфред Угальде, который продлил свою голевую серию в РПЛ до четырех игр.

Стоит сказать, что за четыре матча костариканец забил девять голов, что позволило ему стать первым игроком в истории РПЛ с такими показателями. Об этом рассказала пресс-служба «Спартака» в клубном телеграм-канале.

Добавим, что в этом сезоне Угальде забил уже 15 голов и с большим отрывом лидирует в гонке бомбардиров чемпионата России.