«Спартак» повторил рекорд чемпионата России

«Спартак» перед зимними каникулами разгромил на своём поле «Пари НН» со счётом 3:0. Для московской команды эта победа стала шестой подряд. При этом четыре последние победы были крупными – «красно-белые» громили «Акрон» (4:0), «Локомотив» (5:2), «Краснодар» (3:0) и «Пари НН» (3:0).

Четыре крупные победы подряд – это повторение рекорда чемпионата России. Ранее такие серии выдавали сам «Спартак» (1993 год), «Зенит» (2005 год) и «Рубин» (2009 год). На этот интересный факт указывают специалисты по статистике из Opta.

«Спартак» проведёт зимнее межсезонье на третьей позиции в турнирной таблице Премьер-лиги.