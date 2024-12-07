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Дзюба с капитанской повязкой выведет «Акрон» на битву с «Зенитом»

07 Декабря 2024 • 16:34 Комментировать
Зенит
1:2
Акрон
1 1.23 X 7.00 2 12.50
1-й тайм

Сегодня, 7 декабря, тольяттинский «Акрон» встретится на выезде с «Зенитом» в рамках 18-го тура чемпионата России.

Капитаном «Акрона» на данный поединок был назначен 36-летний нападающий Артём Дзюбы, выступавший в свое время за клуб с берегов Невы.

Стоит сказать, что перед началом игры главный тренер «Акрона» Заур Тедеев объяснил свое решение отсутствием основного капитана команды.

Матч 18-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Акроном» стартует с минуты на минуту. Следить за ходом всех событий вы можете в прямой текстовой трансляции, которую организует спортивный портал LiveResult.

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