Семак: «Что касается Дзюбы, все всегда стараются сыграть на максимуме и победить»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Акроном».

- Как команда пережила поражение от «Крыльев Советов», был серьезный разговор?

- Это футбол. Результаты бывают разные абсолютно. Что касается прошедшей игры, то здесь две причины. Это наша слабая реализация. Даже по тому раскладу, что был по ходу матча, могли и забивать больше, и могли выигрывать. Плюс игра в обороне, сыграли неубедительно в обороне. Те моменты, которые были у «Крыльев», они были достаточно опасны у наших ворот. Но ничего страшного. Раз или два в год такие матчи все равно бывают. Надо думать уже о следующем матче.

- Несмотря на поражение, если не брать травмированного Алипа, у вас почти тот же состав. Почему?

- Я уже сказал, что создали очень много голевых моментов и играли в атаке хорошо. В реализации не хватило. Структура хорошая, а движения не хватило. Игра была хорошей за исключением пропущенных мячей. Поэтому и в составе на сегодняшний день играют те игроки, которые лучше готовы или сильнее своих конкурентов.

- Почему все-таки Латышонок, а не Адамов. Насколько он уже готов?

- Готов он, тренируется всю неделю, и до этого пару недель тренировался. Что касается тех матчей, когда Женя играл, к нему не было вопросов. На сегодняшний день посчитали, что все-таки стоит сменить эту позицию после прошедшего матча, где Денис пропустил три мяча. Нельзя сказать, что он сыграл там плохо. Тем не менее, после таких матчей надо выпустить игрока более готового эмоционально.

- Почему Родригао, а не Чистяков?

- По многим причинам. Я думаю, все-таки Родригао поспокойнее на мяче. Что касается тех же единоборств, он крепче стоит на ногах, поэтому у нас был такой выбор, кого поставить, но все-таки решили в этом матче поставить Родригао.

- Не можем обойти Артёма Дзюбу никак. Было его интервью, сейчас он с капитанской повязкой. Есть у вас ощущение, что его надо опасаться немного больше, чем обычно? Как против него планируете сегодня действовать?

- Я думаю, что против него, что против команды. Все знают сильные и слабые качества тех или иных игроков. Насколько получится сыграть? Что касается Артёма или кого-то другого из игроков, все всегда стараются сыграть на максимуме и победить. Наша задача - сыграть в свою игру, продемонстрировать ту игру, которая нам свойственна, к которому мы привыкли, и который приносит результат.

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- По Алипу. Может быть, есть какие-то новости, насколько серьезна травма?

- Сейчас он на костылях. Надеюсь, что недели через 3-4 после паузы он уже сможет тренироваться?

- А Эракович готов сегодня выйти на замену уже.

- Он много пропустил, но если нужно будет, он готов выйти на замену.