«Спартак» выиграл шесть матчей подряд впервые с чемпионского сезона

В 18-м туре Российской премьер-лиги московский «Спартак» одолел в родных стенах «Пари НН» со счётом 3:0.

Данная победа стала для «красно-белых» уже шестой подряд в рамках РПЛ. Стоит сказать, что такое со «Спартаком» случилось впервые с сезона-2016/17, когда столичный клуб стал чемпионом России. Напомним, в том сезоне наставником «Спартака» был итальянский специалист Массимо Каррера.

В своей текущей серии команда Деяна Станковича дважды одолела «Пари НН» (2:0, 3:0), а также обыграла ЦСКА (2:0), «Акрон» (4:0), «Локомотив» (5:2) и «Краснодар» (3:0).

Добавим, что «Спартак» Карреры остановился на шести победах, поэтому в случае победы в первом матче весны Станкович превзойдет достижение итальянца.