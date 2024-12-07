Карпин: «Риск отпускного настроения есть всегда»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Крыльями Советов».

- У вас есть изменения в стартовом составе по сравнению с матчем с «Пари НН». У вас в старте выходит Щетинин. Почему сегодня выбор в пользу него, а не Родриго Саравии?

- Потому что Щетинин играл до матча с «Пари НН» со «Спартаком». А через два на третий тяжело. А так, со «Спартаком» неплохо выглядел, поэтому на него сегодня выбор пал.

- Заключительная игра года. Есть ли риск поддаться отпускному настроению? Как этого не допустить?

- Риск есть всегда. Как этого не допустить? Посмотрим сегодня.

- «Ростов» выдал отличный отрезок в прошлом матче - четыре победы и одна ничья. Есть ощущение, что, может быть, вот на этом ноябрьском кураже еще бы поиграть, и пауза «Ростову» на данном этапе не совсем на руку?

- Может быть.

- Голенков сегодня в запасе. Традиционно для последних матчей Комличенко сегодня в старте. Предполагается ли Егору отвести какое-то время в матче против команды, в которой начинал свой футбольный путь?

- В зависимости от игры, от того, как она будет складываться. Может выйти в любой момент в зависимости от счета и того, как будет игра идти. Если будет нужен, значит, выйдет.