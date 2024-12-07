Максименко вышел в лидеры по «сухим» матчам в РПЛ

Голкипер московского «Спартака» Александр Максименко провёл свой 11-й матч «на ноль» в текущем розыгрыше Российской премьер-лиги.

В 18-м туре РПЛ «Спартак» разгромил у себя дома «Пари НН», отправив в сетку соперника три безответных мяча. Голами в составе «красно-белых» отметились Тео Бонгонда, Манфред Угальде и Эсекьель Барко.

Стоит сказать, что после игры с «Пари НН» Максименко стал лучшим в РПЛ по «сухим» матчам. На второй позиции в данном рейтинге идет голкипер «Зенита» Евгений Латышонок, однако он провел меньшее количество игр.

После 18 туров «Спартак» занимает третье место в чемпионате России, набрав 37 баллов.