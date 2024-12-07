Малышев ответил на вопрос о поиске «Спартаком» спортивного директора

Олег Малышев, который в московском «Спартаке» занимает пост генерального директора, ответил на вопрос о поиске клубом спортивного директора. Как известно, несколько недель назад эту должность покинул Томаш Амарал. Португалец не отработал в стане «красно-белых» даже одного полного года.

«По спортивному директору новостей пока нет. Как будут, расскажу», - цитирует Малышева «РБ Спорт».

В субботу «Спартак» разгромил на своём поле «Пари НН» со счётом 3:0. Голы забили Тео Бонгонда, Манфред Угальде и Эсекьель Барко. На зимние каникулы команда Деяна Станковича ушла на третьей позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги.