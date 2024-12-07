«Спартак» впервые в XXI веке одержал десятую разгромную победу за сезон

Сегодня, 7 декабря, «Спартак» одолел на своём поле «Пари НН» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги. Игра между командами завершилась со счетом 3:0.

Авторами забитых мячей стали Тео Бонгонда, Манфред Угальде и Эсекьель Барко.

Для «Спартака» данная победа стала уже десятой разгромной в нынешнем сезоне во всех турнирах. Стоит сказать, что «красно-белые» превзошли свое прошлое достижение, ведь ранее в XXI столичная команда не совершала даже девять разгромов за сезон.

На зимний перерыв подопечные Деяна Станковича ушли на третьей позиции в турнирной таблице чемпионата России, имея в копилке 37 очков.