На сей раз без Угальде: кто принёс «Спартаку» красивую победу в последнем матче года

Оценки футболистам Деяна Станковича

Ну нет, Манфред, нет. Даже твой гол с отскока (15-й в сезоне!) не поссет смуту. Сегодня сыграл ты не лучшим образом – загубил четыре (!) голевых момента, ещё пару шансов упустил из-за невнятной обработки. Да и в борьбе проигрывал частенько. Мог и должен был Угальде сегодня оформлять хет-трик, партнёры для этого свою часть сделали. Но и без того победа уверенная.

«Красно-белые» снова разгромили соперника и выступили прекрасно. Кто же внёс основной вклад? Давайте разбираться. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Деяна Станковича.

Максимальноеколичество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

МАРКИНЬОС – 8,5. Как же похорошел Маркиньос при Станковиче. Период адаптации бразильца породил много вопросов, но теперь именно он (даже не Барко) – создатель большинства опасных моментов. Как раз за его авторством шикарная передача на первый гол, Эсекьелю тоже он ассистировал.

Маркиньос даже без помощи Рябчука просто разрывал левый фланг: принёс оттуда четыре (!) опасных момента, трижды удачно пошёл в дриблинг, ещё и два отбора совершил.

ЭСЕКЬЕЛЬ БАРКО – 8,0. Не отстаёт Барко, пусть и есть его за что пожурить в плане самоотдачи. Сегодня Эсекьель почти не выключался из игры – совершил три перехвата, не стеснялся опускаться к своей штрафной площади за мячом.

Забил гол бильярдным ударом, отдал три ключевые передачи в развитие атаки, проиграл всего два единоборства из шести.

ТЕО БОНГОНДА – 8,0. Именно он снял «проклятие» Медведева, прошив-таки неуступчивого голкипера «Пари НН». Отличный удар стал завершением прекрасного рывка – и в этом весь Бонгонда. Тео отлично чувствовал пространство и грамотно чередовал открывания во фланг и в центр. Оборона «Пари НН» так и не разгадала его манёвров.

Ещё Тео был неожиданно хорош в борьбе – выиграл шесть эпизодов из девяти (трижды – на стандартах), идеально навешивал и сделал четыре ключевые передачи в развитие атаки.