Известно место «Спартака» в РПЛ на три месяца

«Спартак» порадовал своих болельщиков в последнем матче 2024 года. Команда Деяна Станковича на своём поле разгромила «Пари НН» со счётом 3:0 благодаря голам Бонгонды, Угальде и Барко. Таким образом, серия «красно-белых» из побед в Премьер-лиге достигла шести матчей.

Ближайшие три месяца «Спартак» проведёт на третьей позиции в турнирной таблице Премьер-лиги. После субботней победы стало ясно, что итоговое место «красно-белых» по итогам тура не изменится.

Следующий матч Российской премьер-лиги «Спартак» проведёт уже в начале весны. Команда Деяна Станковича будет принимать «Оренбург».