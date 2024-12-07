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15-й гол Угальде и четвёртый кряду разгром от «Спартака»: напоследок досталось команде Ганчаренко

07 Декабря 2024 • 15:55 Комментировать
Спартак Москва
3:0
Пари НН
окончен

«Пари НН» и «Спартак» сошлись в рамках чемпионата России по футболу. Матч 18-го тура РПЛ состоялся 7 декабря на стадионе «Лукойл Арена».

Протокол игры  
Спартак Москва3:0Пари НН
(1:0) Бонгонда Тео53'  
(2:0) Угальде Манфред62'  
(3:0) Барко Эсекьель64'  
Максименко АлександрДенисов ДаниилДуарте АлексисБабич Срджан 88' (Чернов Никита ( 88') Рябчук Олег 84' (Мангаш Рикарду ( 84') Мартинс Кристофер 75' (Пруцев Данил ( 75') Умяров НаильБонгонда Тео 75' (Медина Хесус ( 75') Барко ЭсекьельМаркиньос VIУгальде Манфред 83' (Николсон Шамар ( 83')
Запасные: Виллиан ЖозеЗорин ДаниилАбена МиентиХлусевич ДаниилДовбня АлександрЗобнин РоманЛитвинов Руслан
Медведев НикитаГоцук КириллВедерников ДанилаШоштарич Карич СвенЭктов АлександрШнапцев Максим 86' (Чистяков Артём ( 86') Трошечкин Александр 58' (Мухин Антон ( 58') Карапузов Владислав  33' 67' (Зе Турбо Жозе ( 67') Ожегович Огнен 67' (Царукян Валерий ( 67') Тичич ЛукаЕрмаков Никита
Запасные: Кукушкин ИванБоженов КириллЛукьянов ВадимГлейзер Дан Леон
07 декабря. Стадион "Лукойл Арена" (Москва).
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Открывать последний тур нынешнего года предстояло московскому «Спартаку», набравшему феноменальный ход перед зимней паузой. Разгромлены, да просто вынесены по очереди «Краснодар», «Локомотив» и «Акрон». Атакующая группа Станковича сыгралась так, что не замечает соперников: Угальде, Бонгонда, Маркиньос, Мартинс и Барко просто разрывает. Последним на экзамен к ним приехал «Пари НН».

Гости моментально попали под каток и стали судорожно отбиваться. Бабич выигрывает верх после подачи от угла поля и бьёт под перекладину – Медведев спасает. Барко вновь опасно навешивает с корнера, серия рикошетов вновь доставляет мяч Бабичу, а тот снова бьёт верхом. И тут Медведев спасает. Затем Эсекьель уже со стандарта навешивает на Мартинса, Кристофер бьёт с отскоком от газона, но и тут голкипер на месте.

Параллельно со всеми этими кроссами открывается и подирает отскоки Угальде. Но сегодня у Манфреда беда была с обработкой и завершением, его тычки особо Медведева не пугали. Бонгонда и Маркиньос по очереди бьют с угла вратарской после диагоналей – выше дальней «девятки». Денисов обыграл Ведерникова и пробил с угла уже штрафной площади – тоже мимо. В такой осаде прошёл для «Пари НН» первый тайм. Тогда им повезло выстоять.

Но через восемь минут после старта второй половины встречи гол всё-таки случился. Маркиньос мяч прокинул себе на ход и с левого крыла атаки прострелили в центр, а Бонгонда четко пробил низом в касание – 1:0. Следом мог и Угальде забивать. Тот же Маркиньос вырезал для него классную подачу, Манфред пробил головой под перекладину, но попал под сейв Медведева.

Разгрома всё же избежать не удалось. Сначала Угальде поймал-таки толковый отскок у линии вратарской и мощнейшим выстрелом оформил 15-й гол в сезоне – 2:0. А через две минуты Барко получил мяч от Маркиньоса и от границы штрафной площади закрутил под дальнюю штангу – 3:0. Легко и непринуждённо «Спартак» крутил комбинации, будто и не замечая соперников. Огромное количество нереализованных моментов хозяевам не аукнулось.

И ещё добавил к ним Угальде, пару раз неуклюже сыграв в завершении. Медведев ещё два раза парировал удары Манфреда, а Маркиньос после сольного прохода сам закрутил выше перекладины. На трёх забитых мячах остановились хозяева поля.

Разгромил «Спартак» гостей из Нижнего Новгорода и на мажорной ноте завершил 2024 год. Третью строчку «красно-белые» точно не отдадут.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Пари НН

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