15-й гол Угальде и четвёртый кряду разгром от «Спартака»: напоследок досталось команде Ганчаренко

«Пари НН» и «Спартак» сошлись в рамках чемпионата России по футболу. Матч 18-го тура РПЛ состоялся 7 декабря на стадионе «Лукойл Арена».

Открывать последний тур нынешнего года предстояло московскому «Спартаку», набравшему феноменальный ход перед зимней паузой. Разгромлены, да просто вынесены по очереди «Краснодар», «Локомотив» и «Акрон». Атакующая группа Станковича сыгралась так, что не замечает соперников: Угальде, Бонгонда, Маркиньос, Мартинс и Барко просто разрывает. Последним на экзамен к ним приехал «Пари НН».

Гости моментально попали под каток и стали судорожно отбиваться. Бабич выигрывает верх после подачи от угла поля и бьёт под перекладину – Медведев спасает. Барко вновь опасно навешивает с корнера, серия рикошетов вновь доставляет мяч Бабичу, а тот снова бьёт верхом. И тут Медведев спасает. Затем Эсекьель уже со стандарта навешивает на Мартинса, Кристофер бьёт с отскоком от газона, но и тут голкипер на месте.

Параллельно со всеми этими кроссами открывается и подирает отскоки Угальде. Но сегодня у Манфреда беда была с обработкой и завершением, его тычки особо Медведева не пугали. Бонгонда и Маркиньос по очереди бьют с угла вратарской после диагоналей – выше дальней «девятки». Денисов обыграл Ведерникова и пробил с угла уже штрафной площади – тоже мимо. В такой осаде прошёл для «Пари НН» первый тайм. Тогда им повезло выстоять.

Но через восемь минут после старта второй половины встречи гол всё-таки случился. Маркиньос мяч прокинул себе на ход и с левого крыла атаки прострелили в центр, а Бонгонда четко пробил низом в касание – 1:0. Следом мог и Угальде забивать. Тот же Маркиньос вырезал для него классную подачу, Манфред пробил головой под перекладину, но попал под сейв Медведева.

Разгрома всё же избежать не удалось. Сначала Угальде поймал-таки толковый отскок у линии вратарской и мощнейшим выстрелом оформил 15-й гол в сезоне – 2:0. А через две минуты Барко получил мяч от Маркиньоса и от границы штрафной площади закрутил под дальнюю штангу – 3:0. Легко и непринуждённо «Спартак» крутил комбинации, будто и не замечая соперников. Огромное количество нереализованных моментов хозяевам не аукнулось.

И ещё добавил к ним Угальде, пару раз неуклюже сыграв в завершении. Медведев ещё два раза парировал удары Манфреда, а Маркиньос после сольного прохода сам закрутил выше перекладины. На трёх забитых мячах остановились хозяева поля.

Разгромил «Спартак» гостей из Нижнего Новгорода и на мажорной ноте завершил 2024 год. Третью строчку «красно-белые» точно не отдадут.