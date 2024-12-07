Селюк: «Садыгов привезёт человека даже с Марса, но никогда больше не назначит Юрана»

Известный агент Дмитрий Селюк дал комментарий по поводу информации о возможном возвращении на тренерский мостик «Химок» Сергея Юрана.

«Пока Садыгов в клубе, этому не бывать. Туфан привезёт человека даже с Марса, но никогда больше не назначит Юрана. Мне кажется, что многие недооценивают Артигу – человек работал в «Барселоне», - цитирует Селюка «РБ Спорт».

Селюк также посоветовал тренерам пройти у Артиги стажировку, учитывая высокий уровень испанца. По мнению агента, в какой-то момент Артига станет главным тренером в топовой команде Российской премьер-лиги.

На текущий момент «Химки» располагаются на тринадцатой позиции в турнирной таблице чемпионата России. В воскресенье, 8 декабря, команда Франка Артиги сыграет против «Динамо» на выезде.