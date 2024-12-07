Угальде увеличил отрыв в гонке бомбардиров РПЛ

В последнем матче в 2024 году «Спартак» принимает «Пари НН». По ходу второго тайма команда Деяна Станковича громит своего соперника со счётом 3:0. Автором одного из голов стал нападающий Манфред Угальде.

Как следствие, Угальде ещё сильнее увеличил отрыв в гонке бомбардиров Премьер-лиги. Теперь на счету костариканца 15 голов.

На второй позиции в рейтинге бомбардиров идёт Алексей Батраков из «Локомотива», который забил 10 голов. Тройку замкнул Мирлинд Даку – нападающий «Рубин» смог забить 9 раз.

Следить за матчем между «Спартаком» и «Пари НН» можно в текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult.