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«Краснодар» – «Локомотив»: прогнозы экспертов на исход матча, где смотреть игру

08 Декабря 2024 • 12:05 Комментировать
Краснодар
...
Локомотив Москва
1 1.87 X 3.95 2 4.00
Через 6 ч. 25 мин.

В воскресенье, 8 декабря 2024 года, в матче 18-го тура чемпионата России по футболу силами должны будут помериться футболисты «Краснодара» и московского «Локомотива».

По мнению экспертов букмекерских контор фаворитом встречи является «Краснодар». Победа хозяев поля оценена экспертами в 51,5%, победа «железнодорожников» – 24,1%, ничья в матче возможна с вероятностью в 24,4%.

Прямая трансляция матча «Краснодар» – «Локомотив» состоится на нашем спортивном портале. Начало поединка запланировано на 19:30 по московскому времени.

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