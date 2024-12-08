«Краснодар» – «Локомотив»: прогнозы экспертов на исход матча, где смотреть игру

В воскресенье, 8 декабря 2024 года, в матче 18-го тура чемпионата России по футболу силами должны будут помериться футболисты «Краснодара» и московского «Локомотива».

По мнению экспертов букмекерских контор фаворитом встречи является «Краснодар». Победа хозяев поля оценена экспертами в 51,5%, победа «железнодорожников» – 24,1%, ничья в матче возможна с вероятностью в 24,4%.

Прямая трансляция матча «Краснодар» – «Локомотив» состоится на нашем спортивном портале. Начало поединка запланировано на 19:30 по московскому времени.