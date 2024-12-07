«Спартак» громит «Пари НН» после ударов Угальде и Барко

Судя по всему, «Спартак» предрешил судьбу матча 18-го тура Премьер-лиги против «Пари НН». В первом тайме болельщики остались без забитых голов, а после перерыва хозяева начали забивать. Маркиньос помог Тео Бонгонде размочить счет в начале второго тайма, а вскоре свой 15-й гол в чемпионате забил Манфред Угальде. Несколько минут, и Эсекьель Барко решил не отставать от партнеров, сделав счет разгромным, - 3:0.

«Спартак» наверняка завершит год на третьем месте, соперник же находится на грани стыковых матчей. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.