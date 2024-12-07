Карпин и Осинькин выбрали составы на матч РПЛ

В одном из субботних матчей Российской премьер-лиги сыграют «Ростов» и «Крылья Советов». Стартовые составы команд уже известны, и мы приводим их ниже.

Наставник «Ростова» Валерий Карпин включил в стартовый состав таких игроков: Ятимов, Осипенко, Лангович, Вахания, Мелёхин, Глебов, Щетинин, Комаров, Мохебби, Комличенко, Роналдо.

Рулевой «Крыльев Советов» Игорь Осинькин, в свою очередь, сделал выбор в пользу следующих футболистов: Песьяков, Рассказов, Солдатенков, Печенин, Ороз, Олейников, Бабкин, Мендес, Гарре, Дмитриев, Сергеев.

Матч «Ростов» - «Крылья Советов» стартует в 16:30 по московскому времени. Следить за игрой во всех красках можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.