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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Карпин и Осинькин выбрали составы на матч РПЛ

07 Декабря 2024 • 15:21 Комментировать
Ростов
...
Крылья Советов
1 1.80 X 3.95 2 4.40
Через 0 ч. 19 мин.

В одном из субботних матчей Российской премьер-лиги сыграют «Ростов» и «Крылья Советов». Стартовые составы команд уже известны, и мы приводим их ниже.

Наставник «Ростова» Валерий Карпин включил в стартовый состав таких игроков: Ятимов, Осипенко, Лангович, Вахания, Мелёхин, Глебов, Щетинин, Комаров, Мохебби, Комличенко, Роналдо.

Рулевой «Крыльев Советов» Игорь Осинькин, в свою очередь, сделал выбор в пользу следующих футболистов: Песьяков, Рассказов, Солдатенков, Печенин, Ороз, Олейников, Бабкин, Мендес, Гарре, Дмитриев, Сергеев.

Матч «Ростов» - «Крылья Советов» стартует в 16:30 по московскому времени. Следить за игрой во всех красках можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
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