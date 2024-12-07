Глушенков и Кассьерра – в основе «Зенита» на последний матч года в РПЛ

В субботу вечером в рамках восемнадцатого тура чемпионата России «Зенит» будет принимать «Акрон». Главный тренер питерской команды Сергей Семак принял решение выпустить на поле с первых минут таких футболистов:

Латышонок, Сантос, Родригао, Нино, Мостовой, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Мантуан, Глушенков, Кассьерра.

Футболисты «Зенита» и «Акрона» услышат стартовый свисток в 16:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

«Зенит» является лидером чемпионата России. Команда Сергея Семака рассчитывает обыграть «Акрон» и уйти на каникулы на первом месте.