Бонгонда открыл счёт в матче «Спартак» - «Пари НН»

Первый тайм матча 18-го тура Премьер-лиги «Спартак» - «Пари НН» получился «сухим», а вскоре после возобновления поединка «красно-белые» повели в счёте.

На 53-й минуте Маркиньос на левом фланге красиво обыграл соперника и прострелил в штрафную площадь низом, а там Тео Бонгонда отлично сыграл на опережении, в касание пробив в правый нижний угол ворот. Счёт стал 1:0.

В онлайн-таблице «Спартак» вышел на чистое третье место с отставанием в два очка от лидирующего «Зенита». Соперник делит четвертую строчку с конца. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.