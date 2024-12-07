Мостовой назвал точный счёт матча «Зенит» - «Акрон»

В поединке 18-го тура чемпионата России петербургский «Зенит» на домашнем стадионе примет тольяттинский «Акрон». Об этом поединке поделился мыслями футбольный эксперт Александр Мостовой.

«Верю в успех команды Семака. Нужно исправиться перед фанатами за предыдущую неудачу. Ставлю на победу «Зенита» 2:0», - передает слова Мостового «ВсеПроСпорт».

«Зенит» примет «Акрон» на домашнем стадионе «Газпром Арена» сегодня, 7 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. В данный момент питерцы лидируют в турнирной таблице РПЛ, а гости располагаются на девятой позиции.