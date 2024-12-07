«Зенит» - «Акрон»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В 18-м туре чемпионата России по футболу встречаются «Зенит» и «Акрон».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Зенит - Акрон
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Протокол игры
Латышонок Евгений•Мантуан Густаво•Нино III•Родригао де Соуза•Дуглас Сантос•Барриос Вильмар•Вендел Маркус•Глушенков Максим•Клаудиньо•Мостовой Андрей•Кассьерра Матео
Васютин Александр•Пестряков Дмитрий•Эсковаль Родриго•Бокоев Марат•Фернандес Роберто II•Кузьмин Максим•Джурасович Алекса•Данилин Кирилл•Лончар Стефан•Хубулов Владимир•Дзюба Артём
Сегодня. Стадион "Газпром Арена " (Санкт-Петербург).
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