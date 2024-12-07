Наумов: «Ничья с «Краснодаром» будет счастьем для «Локомотива»

Николай Наумов, экс-президент московского «Локомотива», высказался касательно предстоящего поединка между «Краснодаром» и «железнодорожниками» в рамках 18-го тура Премьер-лиги.

«Не знаю, как «Локомотив» дотерпит матч с «Краснодаром», но если зацепят ничью, это будет большое счастье. С такой игрой в Краснодаре будет сложно сыграть на результат», - передает слова Наумова Metaratings.ru.

Матч «Краснодара» и «Локомотива» состоится завтра, 8 декабря, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. Перед этой встречей «быки» занимают второе место в турнирной таблице Премьер-лиги, а «железнодорожники» находятся на четвертой позиции.