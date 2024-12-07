Ермакович: «Не думаю, что отсутствие Ганчаренко будет проблемой, не впервой»

Тренер «Урала» Александр Ермакович дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой со «Спартаком».

- Как будете общаться с Виктором Ганчаренко? Какие границы свободы у вас в таких условиях?

- Виктор Михайлович дисквалифицирован, поэтому во время игры у нас никакой связи не будет. Мы знаем очень хорошо друг друга, мы знаем требования, поэтому не думаю, что это будет проблемой, тем более, не впервой уже.

- Всего полтора месяца от поражения от «Спартака», предыдущего, домашнего. Какие из ошибок нижегородского матча важно сегодня не повторить?

- Ошибки были. Нас хорошо прессинговали, мы ошибались под давлением соперника. Сегодня, конечно же, хотелось бы избежать таких ошибок и свою какую-то контригру продемонстрировать.

- Сегодня без двух атакующих лидеров, Боселли и Калинского. Как компенсировать отсутствие лидеров именно впереди?

- У нас выходят 11 человек, у нас люди тренируются. У них есть возможность проявить себя. Это шанс. Поэтому надеемся, что те ребята, которые выйдут сегодня, они достойно заменят наших лидеров.

- Я так понимаю, сегодня тройка центральных защитников. Эктов - какой у него вообще опыт игры на этой позиции? Не припомню, чтобы он тут играл.

- У нас такая переходная модель. Она будет меняться. Мы не можем сказать, что мы играем в три защитника или два центральных. У Саши есть опыт игры. Он уже в этом сезоне играл в этой роли, поэтому, учитывая его опыт, уверен, что в нем точно проблем не будет.