Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Александр Мостовой проведёт переговоры с «Динамо»

07 Декабря 2024 • 13:52 Комментировать
Динамо Москва
...
Химки
Через 23 ч. 36 мин.

Александр Мостовой собирается в обозримом будущем начать работать тренером. Недавно экс-футболист «Сельты» даже прошёл стажировку в штабе Марцела Лички в «Динамо». В скором времени Мостовой проведёт переговоры с «бело-голубыми».

«У «Динамо» впереди игра – думаю, уже на следующей неделе встретимся и поговорим. Обсудим вопросы о продолжении сотрудничества. Могу ли войти в штаб Лички? Всё возможно», – цитирует Мостового «РБ Спорт».

В воскресенье, 8 декабря, «Динамо» проведёт домашний матч Российской премьер-лиги против «Химок». Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени. Следить за игрой можно будет в текстовой трансляции.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 1
🤑 1
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Александр Мостовой Марцел Личка ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 07 Декабря
13:56
Ставка и прогноз на матч Динамо — Химки чемпионата России — 8 декабря 2024
06 Декабря
19:44
Лунёв сомневается, что судьи получают взятки: «У них есть ВАР, тогда что им заносят?»
14:24
Силкин объяснил, почему Лунёв — основной вратарь «Динамо»
05 Декабря
21:03
Актуальная ставка и прогноз на матч Динамо Москва – Химки чемпионата России – 8 декабря 2024
18:38
Зелимхан Бакаев: Промес — культовый игрок РПЛ, его не хватает лиге
17:18
«Неразвитая личность»: Смородская грубо высказалась об игроке «Динамо»
16:48
Гендиректор «Динамо» анонсировал презентацию новой формы
14:51
В «Динамо» высказались о трансферных планах
14:46
«Звучит оскорбительно»: В «Динамо» ответили на вопрос о коррупционных схемах в судействе
14:39
Гендиректор «Динамо» ответил на вопрос о кредите доверия к Личке
04 Декабря
19:29
Илья Садыгов призвал «Химки» правильно настроиться на матч с «Динамо»
15:47
Лещенко упрекнул современное поколение футболистов России
03 Декабря
20:51
Решают не по-детски: Игорь Лещук и другие голкиперы, которые умеют забивать решающие мячи 2
18:08
Агент: Джикия отказался от перехода в «Динамо»
16:16
Джикия оценил игру Бакаева в «Химках»
15:15
Джикия объяснил, почему выбрал «Химки»
14:44
Марио Личка высказался о конкуренции Тюкавина с Маухубом
14:13
Сафонов: «Оборона «Динамо» – это катастрофа»
11:10
Булыкин назвал позицию, которую «Динамо» нужно усилить
02 Декабря
20:43
«Я нахожусь в лучшей форме за последние два сезона» — Бакаев
18:14
Джикия уверен, что «Химки» останутся в РПЛ
01 Декабря
15:11
Заболотный не сможет сыграть против «Динамо»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ДИНАМО МОСКВА ХИМКИ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Мбаппе сделал заявление после незабитого пенальти Россия может сыграть с европейской сборной Вратарь «Атлетика» рассказал, как «прочитал» пенальти Мбаппе Фанаты вспомнили слова Роналду о Мбаппе в «Реале» Варди сделал то, что ранее удавалось только 13 футболистам в истории АПЛ «Спартак» выбрал нового полузащитника - известно имя Беллингем ответил на извинения Вальверде после поражения «Реала» «Реал» назвал виновного в поражении «Спартак» хочет досрочно вернуть игрока из аренды Винисиус решил уходить из «Реала» – два суперклуба Европы проявляют интерес
«Атлетик» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 «Реал» без приключений разобрался с «Хетафе» Мбаппе сделал заявление после незабитого пенальти «Мальорка» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:5 Роналду – второй, Зидан – четвёртый: назван лучший футболист XXI века «Зенит» - «Крылья Советов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:3 Месси - третий, Неймар - девятый: назван лучший дриблёр всех времён «Барселона» - «Лас-Пальмас»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Гвардиола: «У меня проблемы с де Брёйне, он мне не нужен» Назван лучший тренер в XXI веке: Анчелотти – второй, Моуринью – четвёртый, Клопп – пятый
Спортивные новости
Рыбин высказался о новом контракте Шестёркина Два гола и ассист Панарина принесли «Рейнджерс» победу над «Питтсбургом» ЦСКА по буллитам победил «Торпедо» в КХЛ «Ак Барс», уступая по ходу встречи 0:3, выиграл у «Витязя» в КХЛ Терещенко – о перспективах Мичкова в НХЛ: Всё зависит от него самого Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
23 мин
Спартак Москва Спартак Москва
Пари НН Пари НН
0
0
1.30 5.20 9.40
Видео
07.12.24 в 16:30
Зенит Зенит
Акрон Акрон
1.15 7.40 15.00
Видео
07.12.24 в 16:30
Ростов Ростов
Крылья Советов Крылья Советов
1.84 3.65 3.95
Видео
07.12.24 в 19:00
Динамо Махачкала Динамо Махачкала
Рубин Рубин
2.55 3.15 2.75
Видео
08.12.24 в 14:00
Динамо Москва Динамо Москва
Химки Химки
1.33 5.40 7.80
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 07 Декабря
14:04 · Россия. Премьер-лига
Мостовой назвал точный счёт матча «Зенит» - «Акрон»
13:54 · Россия. Премьер-лига
Наумов: «Ничья с «Краснодаром» будет счастьем для «Локомотива»
13:53 · Россия. Премьер-лига
Ермакович: «Не думаю, что отсутствие Ганчаренко будет проблемой, не впервой»
13:52 · Россия. Премьер-лига
Александр Мостовой проведёт переговоры с «Динамо»
13:47 · Россия. Премьер-лига
Матч «Спартака» пройдёт с красными мячами
13:45 · Россия. Премьер-лига
Станкович: «Против топ-команд работа именно в прессинге видна намного лучше и эффективнее»
13:39 · Россия. Премьер-лига
Юран: «Когда-нибудь я возглавлю «Спартак»
13:30 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» - «Пари НН»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 1
13:28 · Россия. Премьер-лига
Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» дал прогноз на матч «Спартак» - «Пари НН»
13:21 · Россия. Премьер-лига
Бакаев: «Не согласен, что в РПЛ уровень легионеров стал хуже»
13:19 · Россия. Премьер-лига
Карасёв правильно не назначил пенальти в прошлом туре РПЛ – ЭСК
13:04 · Россия. Премьер-лига
В «Спартаке» объяснили отсутствие Селихова
12:57 · Россия. Премьер-лига
Агент Роши высказался о возможном уходе из ЦСКА
12:52 · Россия. Премьер-лига
Угальде – в основе «Спартака» на последний матч в 2024 году
12:43 · Россия. Премьер-лига
Маурисио оценил игру Глушенкова за «Зенит»
12:33 · Россия. Премьер-лига
Бубнов предсказал победителя в матче «Динамо» Махачкала - «Рубин» 1
12:27 · Россия. Премьер-лига
Бубнов сделал прогноз на матч «Ростова» и «Крыльев Советов» 2
12:20 · Россия. Премьер-лига
Ловчев выбрал между «Спартаком» и «Зенитом» следующего чемпиона России
12:12 · Россия. Премьер-лига
Юран хочет вывести сборную России на чемпионат мира и Евро
12:00 · Россия. Премьер-лига
Магаль назвал главного конкурента «Зенита» - это не «Спартак» и «Краснодар»
11:47 · Россия. Премьер-лига
Терёхин оценил результат «Локомотива» в РПЛ
11:26 · Россия. Премьер-лига
Угальде: «Спартак» хочет занять как можно высокое место»
10:59 · Россия. Премьер-лига
Пикущак: «Ждём победы «Краснодара» над «Локомотивом»
10:40 · Россия. Премьер-лига
Титов высказался о матче «Спартак» - «Пари НН»
10:33 · Россия. Премьер-лига
Ковтун - о «Пари НН»: «Можно сразу записать три очка «Спартаку» 1
Все новости