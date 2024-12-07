Александр Мостовой проведёт переговоры с «Динамо»

Александр Мостовой собирается в обозримом будущем начать работать тренером. Недавно экс-футболист «Сельты» даже прошёл стажировку в штабе Марцела Лички в «Динамо». В скором времени Мостовой проведёт переговоры с «бело-голубыми».

«У «Динамо» впереди игра – думаю, уже на следующей неделе встретимся и поговорим. Обсудим вопросы о продолжении сотрудничества. Могу ли войти в штаб Лички? Всё возможно», – цитирует Мостового «РБ Спорт».

В воскресенье, 8 декабря, «Динамо» проведёт домашний матч Российской премьер-лиги против «Химок». Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени. Следить за игрой можно будет в текстовой трансляции.