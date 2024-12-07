Матч «Спартака» пройдёт с красными мячами

Программу восемнадцатого тура чемпионата России откроет матч между «Спартаком» и «Пари НН». Как сообщает пресс-служба РПЛ, игра на «Лукойл Арене» пройдёт с красными мячами. Соответствующее решение принял арбитр Евгений Кукуляк.

Стоит отметить, что в Москве пролетает снег. При этом на текущую минуту никаких проблем с газоном нет.

Стартовый свисток в матче «Спартак» - «Пари НН» прозвучит в 14:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле можно будет на портале LiveResult – там пройдёт текстовая трансляция.

Добавим, что после восемнадцатого тура в РПЛ наступает зимнее межсезонье.