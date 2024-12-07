Станкович: «Против топ-команд работа именно в прессинге видна намного лучше и эффективнее»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Уралом».

- Пять побед подряд в чемпионате, высокая результативность. Что поменялось? В чем причина прогресса?

- Мы усердно работаем с большим желанием, большой ответственностью. Каждый выкладывается полностью. Именно в этом были главные изменения. Какие-то тактические изменения, возможно, тоже были, но они не такие существенные. Главное - это то отношение, с которым команда работает и выходит на поле.

- Кажется, что одна из главных причин удачных последних матчей - это прессинг. Почему он сейчас заработал на полную катушку, и какое будет сегодня иметь значение?

- Прессинг именно такой мы стараемся делать с самого начала сезона, он у нас такой же. Может быть, в последнее время это стало более заметно, потому что наши соперники были соответствующие. Это сильные команды: ЦСКА, «Локомотив» и «Краснодар». Против таких команд работа именно в прессинге видна намного лучше и эффективнее. Может быть, с этим связано. Наша работа и то, как мы хотим прессинговать, это всё стабильно с самого начала.

- Продолжается ротация Пруцева и Мартинса. Сегодня Мартинс. В связи с чем эти изменения? Они зависят от соперника или от состояния ребят?

- Действительно, от матча к матчу, мы готовимся к каждой игре. Пруцев провел невероятную игру с ЦСКА, провел просто монструозный матч с «Краснодаром». Сейчас необходим нам человек, который будет заходить в штрафную по типу игры. Именно сегодня на поле будет именно Кристофер Мартинс.

- Вы знаете, когда в последний раз в РПЛ «Спартак» выигрывал шесть раз подряд? При каком тренере?

- Каррера, конечно, молодец. Сначала я подумал, что это Романцев, потому что он для меня настоящая легенда и икона, очень значимый человек в истории «Спартака». Каррера тоже неплохо. Здорово, что мы сейчас на этом пути. В победный сезон, когда команда завоевала титул, было подряд такое количество побед. На самом деле мы спокойно к этому относимся. Посмотрим и будем стараться делать всё как можно лучше.