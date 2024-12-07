Юран: «Когда-нибудь я возглавлю «Спартак»

Экс-наставник подмосковных «Химок» и «Пари НН» Сергей Юран намерен в будущем получить работу в московском «Спартаке».

«Когда-нибудь я возглавлю «Спартак». Моя цель - дойти до вершины. Команда очень давно не выигрывала чемпионат, болельщиков жалко. Одного кубка мало для такого великого клуба», - приводятся слова специалиста «РБ Спорт».

Напомним, что в настоящий момент пост главного тренера «народной команды» занимает сербский специалист Деян Станкович. По итогам 17 туров Российской премьер-лиги «Спартак» с 34 набранными очками располагается на третьей позиции в турнирной таблице, отставая от лидера на пять очков.