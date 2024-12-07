Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» дал прогноз на матч «Спартак» - «Пари НН»

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в разговоре с журналистами поделился мыслями насчет предстоящей встречи московского «Спартака» и «Пари НН» в рамках 18-го тура РПЛ.

«Думаю, «Спартак» обыграет нижегородцев и в хорошем настроении поедет в отпуск на третьем месте в турнирной таблице. Будь сейчас еще игры, приблизились бы сильнее к лидерам», - передает слова эксперта «Спорт-Экспресс».

Матч «Спартака» против «Пари НН» пройдет сегодня, 7 декабря, на стадионе «Лукойл Арена». Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени. В преддверии этого противостояния подопечные Деяна Станковича с 34 очками занимают третье место в турнирной таблице.