Бакаев: «Не согласен, что в РПЛ уровень легионеров стал хуже»

Хавбек подмосковных «Химок» Зелимхан Бакаев высказал мнение об уровне легионеров в Российской премьер-лиге.
«Не согласен, что в РПЛ уровень легионеров стал хуже. К нам до сих пор приезжают хорошие и качественные игроки. Но не хочу судить об их уровне», - передает слова Зелимхана Sport24.
28-летний полузащитник провел в нынешнем сезоне чемпионата России 14 поединков. Бакаев записал на свой счет четыре забитых мяча и получил одну желтую карточку.
После 17 туров Премьер-лиги подмосковная команда набрала 16 баллов и занимает 13-е место в турнирной таблице. Ближайший матч «Химки» проведут с московским «Динамо».
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