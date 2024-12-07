Карасёв правильно не назначил пенальти в прошлом туре РПЛ – ЭСК

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) рассмотрела момент из недавнего матча семнадцатого тура Премьер-лиги между махачкалинским «Динамо» и «Факелом». ЭСК поддержала решение арбитра Сергея Карасёва не назначать пенальти в пользу воронежцев на 42-й минуте.

Комиссия установила, что Никита Глушков из «Динамо» своей левой ногой задел ногу соперника, но это не повлияло на нападающего. При этом правой ногой Глушков акцентированно сыграл в мяч и не делал дополнительного движения в направлении соперника.

Решение Сергея Карасёва ЭСК поддержала единогласно.