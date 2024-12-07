В «Спартаке» объяснили отсутствие Селихова

Дмитрий Зеленов, который является руководителем пресс-службы московского «Спартака», рассказал о том, почему голкипер «народной команды» Александр Селихов не примет участия в поединке с «Пари НН».

«У Селихова небольшое повреждение», - приводятся слова Зеленова на страницах «Чемпионата».

Перед 18-м туром чемпионата России «Спартак» набрал 34 балла и занимает третье место в турнирной таблице. Подопечные Деяна Станковича отстают от лидирующего «Зенита» на пять очков.

Матч «Спартака» и «Пари НН» состоится на московском стадионе «Лукойл Арена» сегодня, 7 декабря. Начало поединка запланировано в 14:00 по местному времени.