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В «Спартаке» объяснили отсутствие Селихова

07 Декабря 2024 • 13:04 Комментировать

Дмитрий Зеленов, который является руководителем пресс-службы московского «Спартака», рассказал о том, почему голкипер «народной команды» Александр Селихов не примет участия в поединке с «Пари НН».

«У Селихова небольшое повреждение», - приводятся слова Зеленова на страницах «Чемпионата».

Перед 18-м туром чемпионата России «Спартак» набрал 34 балла и занимает третье место в турнирной таблице. Подопечные Деяна Станковича отстают от лидирующего «Зенита» на пять очков.

Матч «Спартака» и «Пари НН» состоится на московском стадионе «Лукойл Арена» сегодня, 7 декабря. Начало поединка запланировано в 14:00 по местному времени.

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Евро-Футбол.Ру,
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