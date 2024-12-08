Наумов перечислил факторы, почему «Краснодар» является фаворитом в матче против «Локомотива»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» заявил, что не считает «железнодорожников» фаворитом в матче 18-го тура против «Краснодара».

«Обилие голов возможно, и красивый футбол возможен. Хотя нужно признать, что обе команды действительно на спаде, тем не менее, я думаю, что фаворит в этом матче - «Краснодар». Команда играет на своём поле, придут около 30 000 зрителей, которые будут её поддерживать в последнем матче этого календарного года», - сказал Наумов.

«Краснодар» сыграет с «Локомотивом» 8 декабря в Краснодаре. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. За прямой текстовой трансляцией следить можно здесь.