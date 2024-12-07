Агент Роши высказался о возможном уходе из ЦСКА

Футбольный агент Игор Кампеделли, представляющий интересы защитника московского ЦСКА Виллиана Роши, прокомментировал информацию об интересе к игроку со стороны бразильского «Интернасьонала».

«Это нормальная ситуация, когда большие клубы следят за большими игроками. Но Роша сосредоточен на ЦСКА. Он думает только о возвращении на поле в матчах чемпионата», - передает слова представителя футболиста «Спорт-Экспресс».

Трансферная стоимость Роши оценивается в шесть миллионов евро. Срок действующего контракта игрока с ЦСКА истекает летом 2027 года. В текущем сезоне он принял участие в 18 матчах и отметился тремя голевыми передачами.